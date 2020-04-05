把公司與董事要肩負的債務大幅削減

今年一開始便負面消息不斷，連剛剛過去的農曆新年都熱鬧不起來，正是一波未平，一波又起！去年已經不斷有餐館被砸搶，令食客却步；今年年初又被新冠肺炎弄至人心惶惶，連全年最暢旺的時節都變成水盡鵝飛，在各級政府的一聲令下，更不得正常營業！

現今疫情當道，不知何時可了！ 如果稅局還要審查他們過往的稅務申報甚至追討欠稅，對小企業而言更是雪上加霜！

公司若已經拖欠税款，大銀行絕不輕易借款；私貸利息高昂, 不但隨時把辛苦經營多年的公司賠上了，身為董事的還要背負龐大的債務！

希望大家不用愁！以注意健康為上, 讓我們提供幫助, 解決你的債務煩惱！就算是逾百萬元的欠債，都有可能以三十餘萬就能擺平，還不會影響業務營運！

讓我舉個例子，如何以公司債務重組為一位餐館東主解決欠債：

張先生是一家中餐館的東主。稅局對他的餐館在 2014 – 2017 期間的貨勞稅 (HST) 和工資稅的申報進行審計，並重新評估在此期間張先生拖欠了合計超過110萬元的欠款。由於餐館的收入主要涉及大量現金，張先生雖然透過稅務律師提出上訴，但因為沒有足夠的證據提供給稅務法庭而最終敗訴。

由於張先生希望繼續經營他的餐館，在我們的協助下，為他向稅局提出了公司債務重組，提議以 60 個月向稅局繳還合計 $330,000 (減少了約 70%) 的欠款，最終稅局接受了這項提議。

須知道稅局具有特權可以向拖欠貨勞稅和工資稅的企業及其董事追討款項，所以採用公司或個人債務重組可以幫助解決欠債。

在這個例子中，利用公司債務重組的好處是：

– 大幅減少欠款本金

– 立即停止欠款利息

– 繼續保留私人資產

– 分期繳還欠款

– 公司及生意可以繼續營運

– 立即停止税局的進一步行動

結果呢？張先生不但可以用較低的成本清除債務，身為董事亦無需擔保債項，免除稅局追討董事及其私人資產，還可以繼續營運業務，員工亦無需失業，一舉數得！

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為甚麼稅局要對納稅人審計？

加拿大稅務局 CRA 的稅務審計旨在確保稅收制度對每個人都公平。在審計過程中，稅局仔細檢查納稅人的賬簿和記錄並確保他們遵守稅法。

以小型企業的審計為例，稅局通常會審核該企業於2-3年間對 HST 、公司稅、或工資稅等的申報。由審計重新評估的結果往往會產生非常高的欠款數額，通常超過一百萬元。當遇到這種情況，您當然可以向稅務法庭提出上訴，但若然敗訴您亦可考慮以公司債務重組面對龐大的欠款。

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