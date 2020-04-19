小型企業新冠疫情COVID-19期間可以獲得免費建議、指導和相關資訊。

“商業鏈接”（Business Link）將作為一站式服務點，幫助小企業根據其獨特業務需求，與相關疫情資源的支援進行連接。

Business Link可以為小企業主或亞省創業者提供一對一指導。小企業可以訪問Business Link網站支援列表，或通過電話、電郵或實時聊天與業務策略諮詢師接洽。

Business Link還將提供截至6月的免費線上服務，包括各種主題的在線研討會、線上活動以及同律師、會計師、市場營銷專家、電子商務專家等人的免費專家會議。

“我們正在與全國各地的企業和員工緊密合作，以評估和解決新冠疫情的影響。我們傳達的訊息很明確：現在我們正通過諸如Business Link之類的具體措施為小企業服務。未來幾日和幾周裡，我們都會在這裡，與他們共度難關。”

– 聯邦經濟發展和官方語言部長兼加拿大西部經濟多元化部長Mélanie Joly

“小型企業為亞省經濟注入了數十億資金。他們創造了良好的就業機會，是我們社區的基石。我很高興看到，Business Link重新調整工作重點，使小企業更容易獲得支持，這有利於此刻減輕它們的負擔，並為日後復蘇打下基礎。”

– 亞省經濟發展、貿易和旅遊部長Tanya Fir

Business Link是一個成立於1996年的非營利組織，由亞省政府和加拿大政府共同資助。獲得Business Link服務，請致電1-800-272-9675或訪問網站www.businesslink.ca。

要聞速覽

•2019年少於100名員工的小型企業：

僱用了將近674,000名亞省人，約佔全省所有私營部門就業員工的46％（不包括公共行政部門、衛生和教育部門）。

代表全省172,000多家小型企業，佔所有擁有僱員企業的98％。

亞伯達省政府對新冠病毒COVID-19做出全面回應，包括強調保持社交距離、加強篩查和檢測等各項措施。省政府還提供財政支援，幫助遭受疫情的亞省家庭和企業。

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