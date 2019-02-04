2019年2月5日將正式進入農曆豬年的第一天，豬在中國生肖中排行老末。

為了迎接豬年到來，我們為你科普一下關於豬的一些趣聞和誤解，看看東西方對豬的理解有哪些相似或不同之處？

聰明愛乾淨

一提到豬，人們馬上會聯想到肥豬的形像，而且不講衛生、愛在泥地裏打滾等。

但這些其實都是對豬最常見的誤解之一。實際上，豬很愛乾淨，特別是野豬。當然，我們今天的家豬就是從野豬馴化而來。

人們對豬的這些成見恰恰是豬飼養環境差的最好寫照。

豬給人的印象是憨頭憨腦，漢語中有時形容人不聰明時可能會說：蠢豬或是笨豬。

但已經有越來越多的證據顯示，豬的聰明程度超過人們喜愛的寵物貓與狗。

那麼，為什麼聰明又愛乾淨的豬會在泥坑裏打滾呢？

一些專家認為，豬沒有汗腺。所以，在天熱時豬會在泥土中打滾來消暑。這正是豬聰明的一種表現。

根據1990年代的一項試驗顯示，豬學東西可以像大猩猩一樣快。

屬豬人的性格

一般認為屬豬人具備以下一些性格特點：勤勞質樸、待人誠實、熱情單純、積極樂觀。但也可能固執己見、追求物質、不善理財等。

當然，人的性格是錯綜複雜的，不能一概而論。

豬年名人從中國古代的宋太祖到香港演藝界知名藝人童安格、中國內地歌唱演員韓紅、刀郎等不盡其數。

西方屬豬名人包括美國前總統里根、美國前國務卿希拉里·克林頓、著名作家海明威等。

跟豬有關的英文說法

英文中表示豬的說法有很多，最常見的就是pig。但其實還有boar,hog,swine,sow,piggy, piglet，porker等等。

所以，前一陣鬧得很兇的豬瘟，英文叫swine flu也就不難理解了。

豬在漢語中象徵著錢財，英語中也一樣。因此，英語裏的piggy bank就是存錢罐。

漢語中，如果指某處髒、亂、差，會形容為像豬圈一樣。無獨有偶，英文中也用pigsty形容同樣的意思。

如果你想表達小豬很勤奮努力，英文叫go whole hog，相當於我們漢語裏的全力以赴，不遺餘力。

豬的眼睛比較小，並不是豬的「強項」。因此，如果謀事有點in a pig’s eye，那就不要抱太大希望，因為不太可能。

豬年郵票

隨著東西方文化的交流和中國影響力的擴大，除中國以外的許多國家都會在農曆新年期間舉行各種不同的慶祝活動。

加拿大還在1月18日發行了豬年郵票，郵票上使用了中國古典名著《西遊記》中的人物豬八戒。

為慶祝中國農曆新年，法國郵政公司1月26日也在巴黎發行兩枚中國農曆豬年生肖紀念郵票。

這兩枚郵票從28日起通過法國郵局及法國郵政公司網站等途徑正式發售。